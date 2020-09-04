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Киноафиша Сериалы Пацаны Сезоны Сезон 2 Серия 6

Пацаны 2019 - 2026 6 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Пацаны»
Большое приключение
Сезон 2 / Серия 1 4 сентября 2020
Надлежащее планирование и подготовка
Сезон 2 / Серия 2 4 сентября 2020
На холм с мечами тысячи воинов
Сезон 2 / Серия 3 4 сентября 2020
Нет ничего лучше на свете
Сезон 2 / Серия 4 11 сентября 2020
Нам пора идти
Сезон 2 / Серия 5 18 сентября 2020
Чёртова дверь слетела
Сезон 2 / Серия 6 25 сентября 2020
Бутчер и все остальные
Сезон 2 / Серия 7 2 октября 2020
Что я знаю
Сезон 2 / Серия 8 9 октября 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Пацаны» банда пробирается в клинику, где каждому из пациентов вводят секретный препарат V. Там Француз встречает одного из своих старых знакомых — Фонарщика, который рассказывает героям о секретном плане компании Vought.

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