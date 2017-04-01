Во 2 сезоне 7 серии сериала «Моя геройская академия» битва учеников продолжается. Хитоши Шинсо поражает Изуку своей способностью «промывать мозги», а Тодороки бьется с Ханта Серо. К этим двум схваткам приковано особое внимание зрителей.
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