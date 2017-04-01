Во 2 сезоне 6 серии сериала «Моя геройская академия» наступает финал. В нем примут участие шестнадцать лучших учеников школы. Перед началом боев Тодороки говорит с Изуку по душам. Он раскрывает противнику истинную причину своей ненависти к отцу.
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