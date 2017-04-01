Во 2 сезоне 5 серии сериала «Моя геройская академия» битва близится к финалу. Между командами Изуку и Тодороки разгорается ожесточенное противостояние. Ни одна из сторон не желает уступать место в четверке. Кто окажется хитрее?
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