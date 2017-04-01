Во 2 сезоне 4 серии сериала «Моя геройская академия», завершив полосу препятствий в числе лидеров, Изуку сталкивается с серьезными неприятностями. Чтобы победить в следующем раунде, ему предстоит объединиться с Очако, Токоями и Мэй.
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