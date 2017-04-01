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Моя геройская академия 2016 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Моя геройская академия»
А это идея, Отяко
Сезон 2 / Серия 1 1 апреля 2017
Бурный спортивный фестиваль
Сезон 2 / Серия 2 7 апреля 2017
Своими причудливыми путями
Сезон 2 / Серия 3 14 апреля 2017
Стратегия, стратегия, стратегия
Сезон 2 / Серия 4 21 апреля 2017
Финал кавалерийской битвы
Сезон 2 / Серия 5 29 апреля 2017
Имевший всё с рождения
Сезон 2 / Серия 6 6 мая 2017
Победа или поражение
Сезон 2 / Серия 7 13 мая 2017
Претенденты, битва продолжается!
Сезон 2 / Серия 8 20 мая 2017
Бакуго против Урараки
Сезон 2 / Серия 9 27 мая 2017
Сёто Тодороки: Начало
Сезон 2 / Серия 10 3 июня 2017
Сражайся, Иида
Сезон 2 / Серия 11 10 июня 2017
Тодороки против Бакуго
Сезон 2 / Серия 12 17 июня 2017
Время выбрать имена
Сезон 2 / Серия 13 24 июня 2017
Кошмар! Появление Гран Торино
Сезон 2 / Серия 14 8 июля 2017
Мидория и Сигараки
Сезон 2 / Серия 15 15 июля 2017
Убийца героев: Стэйн против студентов U.A.
Сезон 2 / Серия 16 22 июля 2017
Кульминация
Сезон 2 / Серия 17 29 июля 2017
Последствия убийцы героев: Пятно
Сезон 2 / Серия 18 5 августа 2017
Все на стажировку
Сезон 2 / Серия 19 12 августа 2017
Слушай!! Сказка из прошлого
Сезон 2 / Серия 20 19 августа 2017
Готовимся к выпускным экзаменам
Сезон 2 / Серия 21 2 сентября 2017
Яойорозу: Восхождение
Сезон 2 / Серия 22 9 сентября 2017
Преодолевая стереотипы
Сезон 2 / Серия 23 16 сентября 2017
Катцуки Бакуго: Начало
Сезон 2 / Серия 24 23 сентября 2017
Встреча
Сезон 2 / Серия 25 30 сентября 2017
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Моя геройская академия», завершив полосу препятствий в числе лидеров, Изуку сталкивается с серьезными неприятностями. Чтобы победить в следующем раунде, ему предстоит объединиться с Очако, Токоями и Мэй.

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