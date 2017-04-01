Во 2 сезоне 23 серии сериала «Моя геройская академия» ученики продолжают сдавать практические экзамены. Сражаясь с Тринадцатой, Юга задает Очако необычный вопрос, связанный с Изуку. Между тем Денки и Мина уклоняются от атак директора.
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