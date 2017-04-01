Во 2 сезоне 22 серии сериала «Моя геройская академия» проходят итоговые экзамены. Испытания оказываются куда сложнее, чем предполагали ученики. Цую и Фумикаге работают в команде, тогда как Тенья и Маширао решают проблемы иного характера.
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