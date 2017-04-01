Во 2 сезоне 20 серии сериала «Моя геройская академия» стажировка подходит к концу. Вернувшись в школу, ученики воссоединяются с друзьями. Всемогущий решает преподать Изуку урок истории. Юноше раскрываются детали о его причуде «Один за всех».
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