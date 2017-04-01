Во 2 сезоне 19 серии сериала «Моя геройская академия» предлагается взглянуть на стажировку остальных учеников класса. Пока Изуку, Иида и Тодороки оправляются от полученных травм, Асуи Цую попадает в уморительные ситуации.
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