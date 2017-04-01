Во 2 сезоне 17 серии сериала «Моя геройская академия» схватка с Пятном продолжается. Изуку объединяется с Тенья и Шото в битве с опасным врагом, а Гран Торино и Тодороки одолевают Ному. Сумеют ли они переломить ход сражения в свою пользу?
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