Во 2 сезоне 14 серии сериала «Моя геройская академия» наступает время для прохождения стажировки. Изуку ждет встречи с отставным героем по прозвищу Гран Торино. Остальные первоклассники также знакомятся со своими новыми наставниками.
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