Во 2 сезоне 13 серии сериала «Моя геройская академия» турнир завершается. Ученики потратили немало сил, демонстрируя обретенные навыки. Теперь наиболее талантливым школьникам предстоит определиться с агентством, в котором они пройдут стажировку.
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