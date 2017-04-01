Во 2 сезоне 12 серии сериала «Моя геройская академия» на арену выходят два непобедимых соперника. Тодороки сомневается, что ему следует использовать ту же тактику, что и с Изуку, тогда как Бакуго собирается нанести коронный удар.
Снова в Альбукерке, но уже без Уолтера Уайта: создатель «Во все тяжкие» работает над хитовой фантастикой
В Турции эти сериалы смотрели больше остальных: вы вряд ли ожидаете увидеть эти названия в списке
Прошло столько лет, а боль в сердце до сих пор осталась: 6 культовых сериалов с самыми разочаровывающими концовками
Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса
Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него
В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем
Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться
Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест)
У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными
Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал
«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail