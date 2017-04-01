Во 2 сезоне 11 серии сериала «Моя геройская академия» изнурительный поединок с Тодороки обернулся для Изуку травмой руки. Мальчику требуется хирургическое вмешательствМежду тем Иида и Токоями начинают битву с Шиозаки и Ашидо.
«Забываешь дышать»: фанаты ставят 9,1 новому аниме «Истребитель демонов: Бесконечный замок», но за что?
Зрители определились с худшим персонажем «Друзей»: «Нудный и скучный эгоист»
В Турции эти сериалы смотрели больше остальных: вы вряд ли ожидаете увидеть эти названия в списке
Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики
Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают
У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными
Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест)
Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него
Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться
В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем
Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail