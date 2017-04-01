Во 2 сезоне 10 серии сериала «Моя геройская академия» стартует поединок между Изуку и Тодороки. На пути к победе мальчики идут на всевозможные уловки, поражая публику собственной изобретательностью. Но в следующий раунд пройдет кто-то один.
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