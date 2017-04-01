Во 2 сезоне 1 серии сериала «Моя геройская академия» ученики все еще оправляются от недавней атаки. Руководство школы оповещает ребят о предстоящем спортивном турнире. Изуку намерен продемонстрировать на соревновании все свои лучшие качества.
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