В 1 сезоне 9 серии сериала «Моя геройская академия» адаптация Идуку к роли студента продолжается. Его избирают старостой класса, но мальчик передает почетное звание другому. Начинается новая тренировка, которая преподнесет ребятам немало сюрпризов.
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