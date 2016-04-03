В 1 сезоне 8 серии сериала «Моя геройская академия» поединок позволяет Идзуку избавиться от статуса неудачника. Юноша решает подбодрить недавнего противника Бакуго, делясь с ним секретом. Ученики начинают подозревать, что Всемогущий преподает в Юэй.
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