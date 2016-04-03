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Моя геройская академия 2016 8 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Моя геройская академия»
Изуку Мидория: Начало
Сезон 1 / Серия 1 3 апреля 2016
Что нужно, чтобы стать героем
Сезон 1 / Серия 2 10 апреля 2016
Рёв мышц
Сезон 1 / Серия 3 17 апреля 2016
Стартовая линия
Сезон 1 / Серия 4 24 апреля 2016
Что я могу сделать сейчас
Сезон 1 / Серия 5 1 мая 2016
Ярость, ты, чёртов кретин
Сезон 1 / Серия 6 8 мая 2016
Дэку против Каттяна
Сезон 1 / Серия 7 15 мая 2016
Линия старта Бакуго
Сезон 1 / Серия 8 22 мая 2016
Да, просто сделай всё возможное, Ида!
Сезон 1 / Серия 9 29 мая 2016
Встреча с неизвестным
Сезон 1 / Серия 10 5 июня 2016
Конец игры
Сезон 1 / Серия 11 12 июня 2016
Всемогущий
Сезон 1 / Серия 12 19 июня 2016
В каждом из наших сердец
Сезон 1 / Серия 13 26 июня 2016
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Моя геройская академия» поединок позволяет Идзуку избавиться от статуса неудачника. Юноша решает подбодрить недавнего противника Бакуго, делясь с ним секретом. Ученики начинают подозревать, что Всемогущий преподает в Юэй.

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