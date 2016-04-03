В 1 сезоне 7 серии сериала «Моя геройская академия» бой продолжается. Изуку делает все возможное, чтобы одолеть Бакуго, но силы неравны. Между тем его напарница Отяко сталкивается лицом к лицу с Тэнья Идой. Чем завершится напряженная тренировка?
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