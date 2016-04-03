В 1 сезоне 5 серии сериала «Моя геройская академия» юноше все же удается сдать экзамен. Отныне Изуку является полноправным студентом Юэй. Но радоваться рано, ведь окружающие по-прежнему считают его слабаком, недостойным претендовать на звание героя.
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