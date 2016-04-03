В 1 сезоне 4 серии сериала «Моя геройская академия» тренировки подходят к концу. Получив заветную причуду, Изуку идет на вступительный экзамен. Конкуренты новичка без труда расправляются с соперниками, набирая необходимое количество баллов.
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