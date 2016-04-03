В 1 сезоне 13 серии сериала «Моя геройская академия» силы Величайшего оказываются на исходе. К счастью, Изуку сумел защитить наставника, а затем на подмогу пришли остальные учителя Юэй. Но главные испытания ждут ребят впереди.
Зрители определились с худшим персонажем «Друзей»: «Нудный и скучный эгоист»
Это свершилось: спин-офф сериала «Спартак» получил первый (и крайне кровавый) трейлер — видео
Прошло столько лет, а боль в сердце до сих пор осталась: 6 культовых сериалов с самыми разочаровывающими концовками
Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него
«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал
Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)
Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики
Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса
Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест)
Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал
Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail