В 1 сезоне 12 серии сериала «Моя геройская академия» между Томурой и Всемогущим разворачивается битва, от исхода которой зависит судьба школы. На помощь к наставнику приходят Изуку и его одноклассники. Им требуется остановить чудище Ному.
«Поднятие уровня в одиночку» — это игра, «Человек-бензопила» — мясо: а вот новая «Алиса в стране чудес» теперь тронет за психику
«Редиска» — это кто? Пройдите тест по культовым цитатам советского кино, которые нарисовала нейросеть
Зрители определились с худшим персонажем «Друзей»: «Нудный и скучный эгоист»
Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики
Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса
Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него
В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем
У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными
Этот режиссер считается худшим за всю историю кино — на экране его образ воплотил Джонни Депп
Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)
Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail