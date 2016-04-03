В 1 сезоне 11 серии сериала «Моя геройская академия» схватка со злодеями в самом разгаре. Томура отдает приказ убить Изуку и его сверстников, рассчитывая тем самым задеть Всемогущего за живое. Удастся ли ему осуществить желаемое?
«Мымра» не носила платьев 12 лет — но в финале блистала: зрители выяснили, откуда у Калугиной гардероб модницы 70-х
Это свершилось: спин-офф сериала «Спартак» получил первый (и крайне кровавый) трейлер — видео
Даже Бодров не уцелел в гетто Бруклина: съемки этой сцены в «Брате 2» обернулись неприятностями
Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса
Этот режиссер считается худшим за всю историю кино — на экране его образ воплотил Джонни Депп
В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем
Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики
Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться
У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными
Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал
«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail