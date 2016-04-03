В 1 сезоне 1 серии сериала «Моя геройская академия» мальчик Изуку отчаянно пытается стать героем, но для этого требуется обладать суперсилой, также именуемой «причудой». Однажды на пути юноши возникает кумир его детства.
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