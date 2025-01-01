Так убили Артура в конце первого сезона или нет? Рассказываем, что могут показать в продолжении «Дома Гиннесса»

При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года

Выживет ли ребенок и что станет с Лерой: объясняем концовку российского сериала «Дыши»

«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам

Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго

Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд

Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария

На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»

«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»

«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»