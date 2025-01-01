Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Слово на букву А
Сезоны
Слово на букву А, список сезонов
The A Word
Год выпуска
2016
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
BBC One
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Слово на букву А»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
22 марта 2016 - 26 апреля 2016
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
7 ноября 2017 - 12 декабря 2017
Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов
5 мая 2020 - 9 июня 2020
