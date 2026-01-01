Где снимали известные сцены
съёмки на натуре
Водохранилище Тирлмер, Олдердейл, Озёрный край, Камбрия, Англия, Великобритания
съёмки на натуре
Национальный парк Лейк-Дистрикт, Камбрия, Англия, Великобритания
съёмки на натуре
Кесвик, Озёрный край, Камбрия, Англия, Великобритания
на натуре
Амблсайд, Камбрия, Англия, Великобритания
на натуре
Хонистерский перевал, Кесвик, Камбрия, Англия, Великобритания
съёмочные площадки
The Space Project, ул. Вон, Вест-Гортон, Манчестер, Великобритания
