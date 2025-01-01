Меню
За пределами, список сезонов

Extant
Год выпуска 2014
Страна США
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал CBS

Рейтинг сериала

9.2
10 голосов
6.5 IMDb

Список сезонов сериала «За пределами»
За пределами - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 9 июля 2014 - 17 сентября 2014
 
За пределами - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 1 июля 2015 - 9 сентября 2015
 
