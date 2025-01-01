Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
За пределами, список сезонов
Extant
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
42 минуты
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
9.2
10
голосов
6.5
IMDb
Список сезонов сериала «За пределами»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
9 июля 2014 - 17 сентября 2014
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
1 июля 2015 - 9 сентября 2015
