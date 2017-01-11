Во 2 сезоне 9 серии сериала «Да благословят боги сей расчудесный мир!» от Арканретия не в восторге большая часть команды. При этом Даркнесс уже нравится выносить притязания жителей города. Во время церемонии в храме Кадзума наблюдает за Аквой.
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