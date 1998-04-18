Инициал Ди: Стадия первая 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры


Киноафиша
Сериалы
Инициал Ди: Стадия первая
Сезоны
Сезон 1
Initial D: First Stage
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
18 апреля 1998
Год выпуска
1998
Количество серий
26
Продолжительность сезона
10 часов 24 минуты


Рейтинг сериала
8.4
Оцените
11
голосов
8.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Инициал Ди: Стадия первая»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ультимативный дрифт парня с тофу
Ultimate Tofu Guy Drift
Сезон 1
Серия 1
18 апреля 1998
Декларация мести: Воющий турбо
Declaration of Revenge: Howling Turbo
Сезон 1
Серия 2
25 апреля 1998
Прибытие специалиста по скоростному спуску
Downhill Specialist Arrives
Сезон 1
Серия 3
2 мая 1998
Начинается битва
The Battle Begins
Сезон 1
Серия 4
9 мая 1998
Воздушный бой!
Dogfight!
Сезон 1
Серия 5
16 мая 1998
Новый претендент
A New Challenger
Сезон 1
Серия 6
23 мая 1998
Гордость уличных гонщиков
Street Racer's Pride
Сезон 1
Серия 7
13 июня 1998
Перед началом гонки на время
Just Before the Time Attack
Сезон 1
Серия 8
20 июня 1998
Битва до предела
Battle to the Limit
Сезон 1
Серия 9
27 июня 1998
Пять опасных серпантинов
Dangerous Five Hairpins
Сезон 1
Серия 10
4 июля 1998
Появляется опасный Синго
The Dangerous Shingo Appears
Сезон 1
Серия 11
11 июля 1998
FR Смертельный бой
FR Killing Death Match
Сезон 1
Серия 12
1 августа 1998
Первое свидание Ицуки
Itsuki's First Date
Сезон 1
Серия 13
8 августа 1998
Повышение гениальности дрифта
Improving Genius of Drift
Сезон 1
Серия 14
15 августа 1998
Бешеный драйв разъярённого Такуми
Angry Takumi's Maniacal Drive
Сезон 1
Серия 15
22 августа 1998
Ангелы горы Усуи
The Angels of Usui Mountain
Сезон 1
Серия 16
29 августа 1998
Смертельный поединок
Sudden Death Death Match
Сезон 1
Серия 17
12 сентября 1998
Жестокая гонка на горе Усуи
Fierce Race on Usui Mountain
Сезон 1
Серия 18
19 сентября 1998
Бой! Супер дрифт!
Fight! Super Drift!
Сезон 1
Серия 19
26 сентября 1998
Конец лета
The End of Summer
Сезон 1
Серия 20
1 октября 1998
Вызов от суперзвезды
Challenge from the Superstar
Сезон 1
Серия 21
17 октября 1998
Тяжелый подъем в гору
Severe Uphill Climb
Сезон 1
Серия 22
24 октября 1998
Спуск под дождем
Downhill Rain Battle
Сезон 1
Серия 23
7 ноября 1998
Белая комета Акаги
Akagi's White Comet
Сезон 1
Серия 24
14 ноября 1998
Последняя великая битва
Last Great Battle
Сезон 1
Серия 25
28 ноября 1998
Новая легенда скоростного спуска
New Downhill Legend
Сезон 1
Серия 26
5 декабря 1998
