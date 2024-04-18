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Инициализация злодея 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Инициализация злодея
Киноафиша Сериалы Инициализация злодея Сезоны Сезон 1
Villain Initialization 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

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Список серий 1-го сезона сериала «Инициализация злодея»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 апреля 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 мая 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 мая 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 мая 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 мая 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 мая 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 июня 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 июня 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
18 июня 2024
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
25 июня 2024
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
2 июля 2024
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
9 июля 2024
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 июля 2024
График выхода всех сериалов
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