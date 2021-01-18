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Петербургский роман 2021, 1 сезон
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Сериалы
Петербургский роман
Сезоны
Сезон 1
Peterburgskij roman
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
18 января 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 40 минут
Рейтинг сериала
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Список серий 1-го сезона сериала «Петербургский роман»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
18 января 2021
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
18 января 2021
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
18 января 2021
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
18 января 2021
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
19 января 2021
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
19 января 2021
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
19 января 2021
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
19 января 2021
График выхода всех сериалов
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