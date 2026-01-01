Сосед привез навоз, а с ним и медведку? Агроном раскрыла, как спасти участок от вредителей – никакие бархатцы не помогут

После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы

Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности

«Тест — дело тонкое»: спорим, не угадаете 5 кинохитов СССР по цитате о солнце?

Все могут короли, а сможете ли вы? Только те, кто вырос на советских сказках, наберут 6 из 6 — сложный тест для тех, кому 35+

Берегись не автомобиля, а ошибиться в тесте: только знатоки вспомнят 5 кинолент СССР по машинам в кадре

Ради 3-х детективов хочется стереть память сразу же: держат в напряжении до титров – не зря оценки 7.9 и выше

На ПМЭФ озвучили сенсационную цифру: «Три кота» набрали 5,5 миллиарда просмотров в Китае — кажется, «Маше и Медведю» утерли нос

«Магическую битву» в апреле-2026 смотрели очень много: но еще популярнее оказались 2 сериала – и это вообще не аниме

«Ах ты, бродяга! Смертный прыщ!»: сможете вспомнить реплики героев по одному кадру из советского кино? Ой, как будет сложно (тест)