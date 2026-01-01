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Палево 2026, 1 сезон
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Сериалы
Палево
Сезоны
Сезон 1
Palevo
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График выхода всех сериалов
Сосед привез навоз, а с ним и медведку? Агроном раскрыла, как спасти участок от вредителей – никакие бархатцы не помогут
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
«Тест — дело тонкое»: спорим, не угадаете 5 кинохитов СССР по цитате о солнце?
Все могут короли, а сможете ли вы? Только те, кто вырос на советских сказках, наберут 6 из 6 — сложный тест для тех, кому 35+
Берегись не автомобиля, а ошибиться в тесте: только знатоки вспомнят 5 кинолент СССР по машинам в кадре
Ради 3-х детективов хочется стереть память сразу же: держат в напряжении до титров – не зря оценки 7.9 и выше
На ПМЭФ озвучили сенсационную цифру: «Три кота» набрали 5,5 миллиарда просмотров в Китае — кажется, «Маше и Медведю» утерли нос
«Магическую битву» в апреле-2026 смотрели очень много: но еще популярнее оказались 2 сериала – и это вообще не аниме
«Ах ты, бродяга! Смертный прыщ!»: сможете вспомнить реплики героев по одному кадру из советского кино? Ой, как будет сложно (тест)
Marvel ищет нового Человека-паука? Холланд обещал передать эстафету, когда стукнет 30 лет — время пришло
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