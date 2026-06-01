В 1 сезоне сериала «Стойкий доктор» зритель попадает в Южную Корею, где военная служба для мужчин обязательна, но отдельным специалистам разрешено заменять её альтернативной гражданской работой. Именно этот путь выбирает молодой пластический хирург До Джи Ый — избалованный комфортом и уверенный в себе врач, который воспринимает предстоящую службу как лёгкую формальность. Он рассчитывает провести время в уютной столичной клинике, однако судьба распоряжается иначе: вместо престижного медучреждения герой попадает на отдалённый, изолированный остров, отрезанный от цивилизации. Там его ждёт суровая реальность — отсутствие современного оборудования, нехватка лекарств, сложные пациенты и полное одиночество. Именно здесь, вдали от блестящей карьеры, До Джи Ый сталкивается с настоящим испытанием на прочность, которое перевернёт его представления о медицине, долге и собственных возможностях.