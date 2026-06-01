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Стойкий доктор 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Стойкий доктор
Киноафиша Сериалы Стойкий доктор Сезоны Сезон 1
Dakteo seomboi
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июня 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стойкий доктор»

В 1 сезоне сериала «Стойкий доктор» зритель попадает в Южную Корею, где военная служба для мужчин обязательна, но отдельным специалистам разрешено заменять её альтернативной гражданской работой. Именно этот путь выбирает молодой пластический хирург До Джи Ый — избалованный комфортом и уверенный в себе врач, который воспринимает предстоящую службу как лёгкую формальность. Он рассчитывает провести время в уютной столичной клинике, однако судьба распоряжается иначе: вместо престижного медучреждения герой попадает на отдалённый, изолированный остров, отрезанный от цивилизации. Там его ждёт суровая реальность — отсутствие современного оборудования, нехватка лекарств, сложные пациенты и полное одиночество. Именно здесь, вдали от блестящей карьеры, До Джи Ый сталкивается с настоящим испытанием на прочность, которое перевернёт его представления о медицине, долге и собственных возможностях.

Актеры 1 сезона

Ли Джэ Ук
Ли Джэ Ук
Щин Е-ын
Щин Е-ын
Хон Мин-ги
Ли Сугён
Киль Хэ-ён
Киль Хэ-ён
У Хён
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb

Список серий сериала Стойкий доктор

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 июня 2026
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 июня 2026
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 июня 2026
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2026
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2026
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2026
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2026
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 июня 2026
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 июня 2026
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 июня 2026
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 июля 2026
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 июля 2026
График выхода всех сериалов
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