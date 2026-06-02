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Вы нам не подходите 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вы нам не подходите
Киноафиша Сериалы Вы нам не подходите Сезоны Сезон 1
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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июня 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 9
Продолжительность сезона 5 часов 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вы нам не подходите»

В 1 сезоне сериала «Вы нам не подходите» зритель погружается в атмосферу Мюррей-Хилла — престижного и модного района Манхэттена, где кипит жизнь амбициозной молодёжи. В центре сюжета — пятеро честолюбивых героев, каждый из которых только начинает свой путь к успеху. Обаятельный Эй Джей Паскарелли устраивается аналитиком в солидный банк, надеясь сделать головокружительную карьеру. Решительная Эбби Чилукури становится ассистенткой знаменитого стилиста, мечтая покорить мир моды. Студент-медик Кел Вашингтон, напротив, грезит о сцене и актёрском признании, а финансист Дэвис ищет не только прибыльные сделки, но и настоящую любовь. Все они полны надежд, но скоро выяснится, что в большом городе мечты сталкиваются с жёсткой реальностью, а их убеждения и ценности будут подвергнуты серьёзным испытаниям на прочность.

Актеры 1 сезона

Элла Хант
Элла Хант
Авантика
Will Angus
Джек Мартин
Николас Дюверней
Джей Эллис
Джей Эллис
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

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7 IMDb

Список серий сериала Вы нам не подходите

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Добро пожаловать в Мюррей-Хилл Welcome to Murray Hill
Сезон 1 Серия 1
2 июня 2026
Злой Непо, сын короля Evil Nepo Son of the King
Сезон 1 Серия 2
2 июня 2026
Филадельфийский монстр жажды The Philadelphia Thirst Monster
Сезон 1 Серия 3
2 июня 2026
Линия подбородка вашей мечты The Jawline of Your Dreams
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2026
Фишер Трашен Fisher Trashen
Сезон 1 Серия 5
9 июня 2026
Красавец с кружкой Handsome Mug Guy
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2026
Джон Хэмм плачет? Does Jon Hamm Cry?
Сезон 1 Серия 7
16 июня 2026
Денвер — город для влюбленных Denver Is For Lovers
Сезон 1 Серия 8
23 июня 2026
День рождения для всего мира A Birthday Party For the Whole World
Сезон 1 Серия 9
23 июня 2026
График выхода всех сериалов
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