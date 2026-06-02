В 1 сезоне сериала «Вы нам не подходите» зритель погружается в атмосферу Мюррей-Хилла — престижного и модного района Манхэттена, где кипит жизнь амбициозной молодёжи. В центре сюжета — пятеро честолюбивых героев, каждый из которых только начинает свой путь к успеху. Обаятельный Эй Джей Паскарелли устраивается аналитиком в солидный банк, надеясь сделать головокружительную карьеру. Решительная Эбби Чилукури становится ассистенткой знаменитого стилиста, мечтая покорить мир моды. Студент-медик Кел Вашингтон, напротив, грезит о сцене и актёрском признании, а финансист Дэвис ищет не только прибыльные сделки, но и настоящую любовь. Все они полны надежд, но скоро выяснится, что в большом городе мечты сталкиваются с жёсткой реальностью, а их убеждения и ценности будут подвергнуты серьёзным испытаниям на прочность.