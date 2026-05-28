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Черный двор. Побег 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Черный двор. Побег
Киноафиша Сериалы Черный двор. Побег Сезоны Сезон 1
Chernyj dvor. Pobeg 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 мая 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 55 минут

Рейтинг сериала

6.1
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Список серий сериала Черный двор. Побег

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 мая 2026
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 мая 2026
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 июня 2026
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 июня 2026
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 июня 2026
График выхода всех сериалов
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