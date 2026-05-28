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Черный двор. Побег 2026, 1 сезон
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Сериалы
Черный двор. Побег
Сезоны
Сезон 1
Chernyj dvor. Pobeg
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
28 мая 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
5
Продолжительность сезона
2 часа 55 минут
Рейтинг сериала
6.1
Оцените
10
голосов
Список серий сериала Черный двор. Побег
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
28 мая 2026
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
28 мая 2026
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
4 июня 2026
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
11 июня 2026
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
11 июня 2026
График выхода всех сериалов
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