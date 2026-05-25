Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Вторая мировая война с Томом Хэнксом 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вторая мировая война с Томом Хэнксом
Киноафиша Сериалы Вторая мировая война с Томом Хэнксом Сезоны Сезон 1
World War II with Tom Hanks
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 мая 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

График выхода новых серий Вторая мировая война с Томом Хэнксом 1 сезона

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Начало The Beginning
Сезон 1 Серия 1
25 мая 2026
Блиц Blitz
Сезон 1 Серия 2
25 мая 2026
Барбаросса Barbarossa
Сезон 1 Серия 3
25 мая 2026
Перл-Харбор Pearl Harbor
Сезон 1 Серия 4
1 июня 2026
Война на море The War at Sea
Сезон 1 Серия 5
1 июня 2026
Гуадалканал Guadalcanal
Сезон 1 Серия 6
8 июня 2026
Наступает тьма Darkness Falls
Сезон 1 Серия 7
8 июня 2026
Операция «Факел» Operation Torch
Сезон 1 Серия 8
15 июня 2026
Секреты и ложь Secrets and Lies
Сезон 1 Серия 9
15 июня 2026
Сталинград Stalingrad
Сезон 1 Серия 10
22 июня 2026
Италия Italy
Сезон 1 Серия 11
29 июня 2026
Битва за небо Battle For the Skies
Сезон 1 Серия 12
29 июня 2026
График выхода всех сериалов
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Россияне получат +10 000 рублей к пенсии уже в июне: с документами возиться не придется – доплатят автоматически
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
«След Чикатило» уже называют самым тревожным сериалом мая: обведите эти даты в календаре красным, чтобы ничего не пропустить
Пока все ждут «Этерну», Okko выпускает совсем другое российское фэнтези про древнее зло в рудниках: «Малахит» стартует уже 12 июня
Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя»
«Бои – идеальные», «Тодо – извращенец»: боец UFC разобрал лучшую драку «Магической битвы» и уронил челюсть под стол
Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче
Побеждает победитель, проигрывает проигрыватель: и эти 10 аниме во всем превзошли «Соло прокачку»
Туко Саламанка из «Во все тяжкие» ушел в стан врага: в детективе на 6 сезонов сам ловит членов картеля и прочую грязь
Новый сериал Amazon стал хитом в 45 странах: урвал 93% свежести и «вызвал привыкание» – уже можно глянуть залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше