Заклятый враг 2026, 1 сезон

Nemesis
Оригинальное название Nemesis
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Заклятый враг»

Во 1 сезоне сериала «Заклятый враг» детектив Исайя Стайлз одержим работой в полиции Лос-Анджелеса, но это не приносит ему счастья. Бесконечные часы расследований оттолкнули сына-подростка и довели жену Кэндис до того, что Исайя спит в летнем домике. Он вечно раздражён и обречён быть одиночкой — он полицейский-бунтарь. Его противником становится талантливый вор Колтрейн Уайлдер. Эта история ломает штампы жанра «ограбление века» и исследует, что движет людьми, помогает им держаться на плаву и в итоге приводит к падению.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.5 IMDb

Список серий сериала Заклятый враг

Сезон 1
К этому давно шло A Long Time Coming
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2026
Не по протоколу Breaking Protocol
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2026
Тет-а-тет Tête-À-Tête
Сезон 1 Серия 3
14 мая 2026
День удался на славу It Was A Good Day
Сезон 1 Серия 4
14 мая 2026
Только бизнес, ничего личного Business. Never Personal.
Сезон 1 Серия 5
14 мая 2026
Жребий брошен The Die Is Cast
Сезон 1 Серия 6
14 мая 2026
Последствия Repercussions
Сезон 1 Серия 7
14 мая 2026
Цугцванг Zugzwang
Сезон 1 Серия 8
14 мая 2026
