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Легенда о Цзан Хае 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Легенда о Цзан Хае
Киноафиша Сериалы Легенда о Цзан Хае Сезоны Сезон 2
Zang Hai zhuan 18+

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Легенда о Цзан Хае»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
График выхода всех сериалов
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