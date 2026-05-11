Военный повар становится легендой 1 сезон смотреть онлайн

Chwisabyeong jeonseoli doeda
Премьера сезона 11 мая 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Военный повар становится легендой»

В 1 сезоне сериала «Военный повар становится легендой» Кан Сон-джэ, попав на службу, оказывается в столовой базы Канрим. Его начальник — старший сержант Пак Джэ-ён, известный как хронический неудачник. Судьба также сводит парня со строгой лейтенантшей Чо Йе-рин и поваром Юн Дон-хёном, дослуживающим последние сто дней. Выросший без матери, помогавший отцу в фургончике с едой, Сон-джэ попадает под пристальный надзор командования. Но однажды он находит игровую голограмму и, следуя её подсказкам, стремительно прокачивает свои кулинарные навыки, превращаясь в настоящую легенду кухни.

8.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Военный повар становится легендой»

Серия 1 Episode 1
11 мая 2026
Серия 2 Episode 2
12 мая 2026
Серия 3 Episode 3
18 мая 2026
Серия 4 Episode 4
19 мая 2026
Серия 5 Episode 5
25 мая 2026
Серия 6 Episode 6
26 мая 2026
Episode 7
1 июня 2026
Episode 8
2 июня 2026
Episode 9
8 июня 2026
Episode 10
9 июня 2026
Episode 11
15 июня 2026
Episode 12
16 июня 2026
