Дом духов 2026, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
La casa de los espíritus
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
29 апреля 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 24 минуты
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
7.7
IMDb
Список серий сериала Дом духов
Сезон 1
Роза-красавица
Rosa la bella
Сезон 1
Серия 1
29 апреля 2026
Три Марии
Las Tres Marías
Сезон 1
Серия 2
29 апреля 2026
Клара, ясновидящая
Clara, la clarividente
Сезон 1
Серия 3
29 апреля 2026
Влюбленные
Los amantes
Сезон 1
Серия 4
6 мая 2026
Время духов
El tiempo de los espíritus
Сезон 1
Серия 5
6 мая 2026
Маленькая Альба
La pequeña Alba
Сезон 1
Серия 6
13 мая 2026
Ужас
El terror
Сезон 1
Серия 7
13 мая 2026
Час истины
La hora de la verdad
Сезон 1
Серия 8
13 мая 2026
