Сто видов Авадзимы 2026, 1 сезон

Awajima Hyakkei 18+
Премьера сезона 9 апреля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сто видов Авадзимы»

В 1 сезоне сериала «Оперная школа» рассказывается о девушках, которые съезжаются со всей страны в Авадзиму, чтобы осуществить мечту о большой сцене. Вакана Табата только начинает свой путь, ведомая светом звёзд. Кинуэ Такэхара хранит верность обещанию, данному ушедшей подруге. Ослепительная Эми приковывает все взгляды одним лишь появлением в зале. А Кэйко наблюдает со стороны, раздираемая противоречивыми чувствами — искренним восторгом и тихой завистью. Это история о подругах и соперницах, восхищении и хрупких чувствах тех, кто делит одну сцену и одну большую мечту.

7.4 IMDb

График выхода новых серий Сто видов Авадзимы 1 сезона

Серия 1 Episode 1
9 апреля 2026
Серия 2 Episode 2
16 апреля 2026
Серия 3 Episode 3
23 апреля 2026
Серия 4 Episode 4
30 апреля 2026
Серия 5 Episode 5
7 мая 2026
Серия 6 Episode 6
14 мая 2026
Серия 7 Episode 7
21 мая 2026
Серия 8 Episode 8
28 мая 2026
Серия 9 Episode 9
4 июня 2026
Серия 10 Episode 10
11 июня 2026
Серия 11 Episode 11
18 июня 2026
Серия 12 Episode 12
25 июня 2026
