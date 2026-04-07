Даже копия способна влюбиться 1 сезон смотреть онлайн

Replica datte, Koi wo Suru 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Даже копия способна влюбиться»

В 1 сезоне сериала «Даже копия способна влюбиться» рассказывается о старшекласснице Сунао, которая создаёт магического двойника Нао, чтобы та вместо неё ходила в школу и делала скучные дела. Для Сунао Нао — просто инструмент без прав и будущего, управляемый щелчком пальцев. Но всё меняется, когда копия неожиданно влюбляется в одноклассника. Она начинает менять причёску, чтобы отличаться от оригинала, тайком бегает на свидания и пытается отвоевать право на собственное счастье. Это пронзительная история о том, способна ли тень стать человеком и выжить в мире, который принадлежит не ей.

7.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Даже копия способна влюбиться»

Серия 1 Episode 1
7 апреля 2026
Серия 2 Episode 2
14 апреля 2026
Серия 3 Episode 3
21 апреля 2026
Серия 4 Episode 4
28 апреля 2026
Серия 5 Episode 5
5 мая 2026
Серия 6 Episode 6
12 мая 2026
Серия 7 Episode 7
19 мая 2026
Серия 8 Episode 8
26 мая 2026
Серия 9 Episode 9
2 июня 2026
Серия 10 Episode 10
9 июня 2026
Серия 11 Episode 11
16 июня 2026
Серия 12 Episode 12
23 июня 2026
