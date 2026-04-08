Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Выход 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Выход
Киноафиша Сериалы Выход Сезоны Сезон 1
Vyhod 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выход»

В 1 сезоне сериала «Выход» психотерапевт София Дорина разработала уникальный метод гипноза, названный «Выход». Но её практика рушится, когда пациентка Наталья убивает жениха и заявляет, что сделала это под внушением Софии. Начинается травля в СМИ и уголовное следствие. В жизнь Софии входит супервизор Даниил, чтобы оценить её метод. Параллельно героиня пытается наладить отношения с сыном, за которым охотится её давний враг — бывший учитель, которого она посадила в тюрьму. Теперь он мстит, чтобы доказать, что «Выход» — лишь опасная производная его техник. Сможет ли София победить того, кому нечего терять?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb

Список серий сериала Выход

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2026
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2026
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2026
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2026
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 мая 2026
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 мая 2026
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 мая 2026
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 мая 2026
График выхода всех сериалов
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
Россияне получат +10 000 рублей к пенсии уже в июне: с документами возиться не придется – доплатят автоматически
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9
Туко Саламанка из «Во все тяжкие» ушел в стан врага: в детективе на 6 сезонов сам ловит членов картеля и прочую грязь
Новый сериал Amazon стал хитом в 45 странах: урвал 93% свежести и «вызвал привыкание» – уже можно глянуть залпом
«След Чикатило» уже называют самым тревожным сериалом мая: обведите эти даты в календаре красным, чтобы ничего не пропустить
Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя»
Тот самый тест по «Тому самому Мюнхгаузену»: проходить только с «умным лицом» и только на 6 из 6
«Гангстерленд 3» ждать смысла нет: сразу после финала 2-го включу другой сериал про решалу — сюжет даже круче, да и перестрелок меньше
«Бои – идеальные», «Тодо – извращенец»: боец UFC разобрал лучшую драку «Магической битвы» и уронил челюсть под стол
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше