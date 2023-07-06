Королева, ставшая причиной трагедии, сделает для народа все, что в ее силах 2023, 1 сезон
The Most Heretical Last Boss Queen: From Villainess to Savior
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 июля 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 48 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.5
IMDb
Список серий сериала Королева, ставшая причиной трагедии, сделает для народа все, что в ее силах
Сезон 1
Сезон 2
Пробуждение эгоистичной принцессы
The Selfish Princess Awakens
Сезон 1
Серия 1
6 июля 2023
Злобная принцесса обращается к своему брату с просьбой
The Villainous Princess Makes a Request of Her Brother
Сезон 1
Серия 2
13 июля 2023
Еретическая принцесса и рыцари
The Heretical Princess and the Knights
Сезон 1
Серия 3
20 июля 2023
Худшая принцесса и клятва юноши
The Worst Princess and the Young Man's Vow
Сезон 1
Серия 4
27 июля 2023
Злая принцесса и меч
The Wicked Princess and the Sword
Сезон 1
Серия 5
3 августа 2023
Эгоистичная принцесса выносит приговор
The Selfish Princess Passes Judgment
Сезон 1
Серия 6
10 августа 2023
Холодная принцесса и слабак
The Coldhearted Princess and the Quitter
Сезон 1
Серия 7
17 августа 2023
Нахальная принцесса и приговор
The Insolent Princess and the Judgement
Сезон 1
Серия 8
24 августа 2023
Жестокая принцесса и преступник
The Cruel Princess and the Criminal
Сезон 1
Серия 9
31 августа 2023
Холодная принцесса пробирается в дом
The Coldhearted Princess Sneaks In
Сезон 1
Серия 10
7 сентября 2023
Безжалостная принцесса и Орден
The Merciless Princess and the Order
Сезон 1
Серия 11
14 сентября 2023
Коварная принцесса смотрит в будущее
The Treacherous Princess Faces the Future
Сезон 1
Серия 12
21 сентября 2023
