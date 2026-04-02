Лепестки реинкарнации 1 сезон смотреть онлайн

Reincarnation no Kaben 18+
Премьера сезона 2 апреля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лепестки реинкарнации»

В 1 сезоне сериала «Лепестки реинкарнации» парень по имени Сендзи Тоя отчаянно пытается найти свой талант. Он пробует кендо, танцы, плавание, баскетбол, футбол, шахматы — но везде терпит неудачу и не может превзойти других. Однажды в школе появляется его одноклассница Хайт, которая долго отсутствовала. Сендзи чувствует, что она «обладает тем самым» — настоящим даром. Позже он узнаёт шокирующую правду: Хайт не просто талантлива, она получила свой талант из прошлой жизни. Таких людей называют «Возвращенцами».

5.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Лепестки реинкарнации»

Серия 1 Episode 1
2 апреля 2026
Серия 2 Episode 2
9 апреля 2026
Серия 3 Episode 3
16 апреля 2026
Серия 4 Episode 4
23 апреля 2026
Серия 5 Episode 5
30 апреля 2026
Серия 6 Episode 6
7 мая 2026
Серия 7 Episode 7
14 мая 2026
Серия 8 Episode 8
21 мая 2026
Серия 9 Episode 9
28 мая 2026
Серия 10 Episode 10
4 июня 2026
Серия 11 Episode 11
11 июня 2026
Серия 12 Episode 12
18 июня 2026
Серия 13 Episode 13
25 июня 2026
