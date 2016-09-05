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Пернатый папа 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пернатый папа
Киноафиша Сериалы Пернатый папа Сезоны Сезон 1
Cracké 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 52
Продолжительность сезона 52 минуты

Актеры 1 сезона

Джимми Макдональд
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Пернатый папа»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Под давлением Under Pressure
Сезон 1 Серия 1
5 сентября 2016
Большие легкие Big Lungs
Сезон 1 Серия 2
6 сентября 2016
Родео Rodeo
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2016
Вверх и вниз Up n' Down
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2016
Весна Spring
Сезон 1 Серия 5
9 сентября 2016
Отек The Swelling
Сезон 1 Серия 6
10 сентября 2016
Зомби Zombie
Сезон 1 Серия 7
12 сентября 2016
Повешенный Strung Up
Сезон 1 Серия 8
13 сентября 2016
Жареный Эд Roast Ed
Сезон 1 Серия 9
14 сентября 2016
Колючая проволока Barbwire
Сезон 1 Серия 10
15 сентября 2016
Сухой Эд Dry Ed
Сезон 1 Серия 11
16 сентября 2016
С головокружительной скоростью Breakneck
Сезон 1 Серия 12
17 сентября 2016
Палочки для еды Chopsticks
Сезон 1 Серия 13
19 сентября 2016
Катапульта Catapult
Сезон 1 Серия 14
20 сентября 2016
Двойная беда Double Trouble
Сезон 1 Серия 15
21 сентября 2016
Базз Эд Buzz Ed
Сезон 1 Серия 16
22 сентября 2016
Слепой Эд Blind Ed
Сезон 1 Серия 17
23 сентября 2016
Съеденный заживо Eaten Alive
Сезон 1 Серия 18
24 сентября 2016
Дыра The Hole
Сезон 1 Серия 19
26 сентября 2016
Сумасшедшая шина Crazy Tire
Сезон 1 Серия 20
27 сентября 2016
Фабрика The Factory
Сезон 1 Серия 21
28 сентября 2016
Полнолуние Full Moon
Сезон 1 Серия 22
29 сентября 2016
Ротор Rotor
Сезон 1 Серия 23
30 сентября 2016
Глубокий багажник Deep Trunk
Сезон 1 Серия 24
1 октября 2016
Раздавить Эда Crush Ed
Сезон 1 Серия 25
3 октября 2016
Утечка The Leak
Сезон 1 Серия 26
4 октября 2016
Яйцо по-кроковски Egg à la Croc
Сезон 1 Серия 27
5 октября 2016
Расстройство желудка Upset Stomach
Сезон 1 Серия 28
6 октября 2016
Горячий воздух Hot Air
Сезон 1 Серия 29
7 октября 2016
Неожиданный поворот Cliffhanger
Сезон 1 Серия 30
8 октября 2016
Непоколебимый Unshakable
Сезон 1 Серия 31
10 октября 2016
Икота Hiccups
Сезон 1 Серия 32
11 октября 2016
Апчхи Atchoo
Сезон 1 Серия 33
12 октября 2016
Стретч Эд Stretch Ed
Сезон 1 Серия 34
13 октября 2016
Берди! Birdie!
Сезон 1 Серия 35
14 октября 2016
Призрак Ghost
Сезон 1 Серия 36
15 октября 2016
Нарезанный Chopped
Сезон 1 Серия 37
17 октября 2016
Лягушка Frog
Сезон 1 Серия 38
18 октября 2016
Крошечный Itty-bitty
Сезон 1 Серия 39
19 октября 2016
Падающая звезда Shooting Star
Сезон 1 Серия 40
20 октября 2016
Эд Экстрим Ed Xtreme
Сезон 1 Серия 41
21 октября 2016
Кунг-Фу Kung Fool
Сезон 1 Серия 42
22 октября 2016
Зеленый палец Green Thumb
Сезон 1 Серия 43
24 октября 2016
Разрушительный удар Wrecking Ball
Сезон 1 Серия 44
25 октября 2016
Кламтрап Clamtrap
Сезон 1 Серия 45
26 октября 2016
Рогатка Slingshot
Сезон 1 Серия 46
27 октября 2016
Летучие мыши! Bats!
Сезон 1 Серия 47
28 октября 2016
Серфинг на траве Surf on Turf
Сезон 1 Серия 48
29 октября 2016
Прыжки с шестом Pole Vault
Сезон 1 Серия 49
31 октября 2016
Опрокидывание Tip Over
Сезон 1 Серия 50
1 ноября 2016
Отключить Эда Disconnect Ed
Сезон 1 Серия 51
2 ноября 2016
Трещины Cracks
Сезон 1 Серия 52
3 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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