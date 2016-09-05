Ковры — прошлый век и колхоз: на осень и зиму лучше выбрать 3 покрытия — тёплые, стильные и без вечной пыли

Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт

Чем крепче мороз, тем жарче в доме: забытая разработка советских физиков экономит до 70% на отоплении

Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию

С 3 по 15 сентября — настоящий сериалопад: 8 громких проектов возвращаются с новыми сезонами — от «Джентльменов» до «Вавилон-Берлин»

Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная

«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова

19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)

Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян

У «Фейка» появился брат-близнец: Okko снимает «Яд» с Бортич — история снова строится вокруг сталкера и страха