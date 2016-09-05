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Пернатый папа 2016, 1 сезон
О сериале
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Сериалы
Пернатый папа
Сезоны
Сезон 1
Cracké
6+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 сентября 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
52
Продолжительность сезона
52 минуты
Актеры 1 сезона
Джимми Макдональд
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Пернатый папа»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Под давлением
Under Pressure
Сезон 1
Серия 1
5 сентября 2016
Большие легкие
Big Lungs
Сезон 1
Серия 2
6 сентября 2016
Родео
Rodeo
Сезон 1
Серия 3
7 сентября 2016
Вверх и вниз
Up n' Down
Сезон 1
Серия 4
8 сентября 2016
Весна
Spring
Сезон 1
Серия 5
9 сентября 2016
Отек
The Swelling
Сезон 1
Серия 6
10 сентября 2016
Зомби
Zombie
Сезон 1
Серия 7
12 сентября 2016
Повешенный
Strung Up
Сезон 1
Серия 8
13 сентября 2016
Жареный Эд
Roast Ed
Сезон 1
Серия 9
14 сентября 2016
Колючая проволока
Barbwire
Сезон 1
Серия 10
15 сентября 2016
Сухой Эд
Dry Ed
Сезон 1
Серия 11
16 сентября 2016
С головокружительной скоростью
Breakneck
Сезон 1
Серия 12
17 сентября 2016
Палочки для еды
Chopsticks
Сезон 1
Серия 13
19 сентября 2016
Катапульта
Catapult
Сезон 1
Серия 14
20 сентября 2016
Двойная беда
Double Trouble
Сезон 1
Серия 15
21 сентября 2016
Базз Эд
Buzz Ed
Сезон 1
Серия 16
22 сентября 2016
Слепой Эд
Blind Ed
Сезон 1
Серия 17
23 сентября 2016
Съеденный заживо
Eaten Alive
Сезон 1
Серия 18
24 сентября 2016
Дыра
The Hole
Сезон 1
Серия 19
26 сентября 2016
Сумасшедшая шина
Crazy Tire
Сезон 1
Серия 20
27 сентября 2016
Фабрика
The Factory
Сезон 1
Серия 21
28 сентября 2016
Полнолуние
Full Moon
Сезон 1
Серия 22
29 сентября 2016
Ротор
Rotor
Сезон 1
Серия 23
30 сентября 2016
Глубокий багажник
Deep Trunk
Сезон 1
Серия 24
1 октября 2016
Раздавить Эда
Crush Ed
Сезон 1
Серия 25
3 октября 2016
Утечка
The Leak
Сезон 1
Серия 26
4 октября 2016
Яйцо по-кроковски
Egg à la Croc
Сезон 1
Серия 27
5 октября 2016
Расстройство желудка
Upset Stomach
Сезон 1
Серия 28
6 октября 2016
Горячий воздух
Hot Air
Сезон 1
Серия 29
7 октября 2016
Неожиданный поворот
Cliffhanger
Сезон 1
Серия 30
8 октября 2016
Непоколебимый
Unshakable
Сезон 1
Серия 31
10 октября 2016
Икота
Hiccups
Сезон 1
Серия 32
11 октября 2016
Апчхи
Atchoo
Сезон 1
Серия 33
12 октября 2016
Стретч Эд
Stretch Ed
Сезон 1
Серия 34
13 октября 2016
Берди!
Birdie!
Сезон 1
Серия 35
14 октября 2016
Призрак
Ghost
Сезон 1
Серия 36
15 октября 2016
Нарезанный
Chopped
Сезон 1
Серия 37
17 октября 2016
Лягушка
Frog
Сезон 1
Серия 38
18 октября 2016
Крошечный
Itty-bitty
Сезон 1
Серия 39
19 октября 2016
Падающая звезда
Shooting Star
Сезон 1
Серия 40
20 октября 2016
Эд Экстрим
Ed Xtreme
Сезон 1
Серия 41
21 октября 2016
Кунг-Фу
Kung Fool
Сезон 1
Серия 42
22 октября 2016
Зеленый палец
Green Thumb
Сезон 1
Серия 43
24 октября 2016
Разрушительный удар
Wrecking Ball
Сезон 1
Серия 44
25 октября 2016
Кламтрап
Clamtrap
Сезон 1
Серия 45
26 октября 2016
Рогатка
Slingshot
Сезон 1
Серия 46
27 октября 2016
Летучие мыши!
Bats!
Сезон 1
Серия 47
28 октября 2016
Серфинг на траве
Surf on Turf
Сезон 1
Серия 48
29 октября 2016
Прыжки с шестом
Pole Vault
Сезон 1
Серия 49
31 октября 2016
Опрокидывание
Tip Over
Сезон 1
Серия 50
1 ноября 2016
Отключить Эда
Disconnect Ed
Сезон 1
Серия 51
2 ноября 2016
Трещины
Cracks
Сезон 1
Серия 52
3 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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