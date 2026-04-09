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Другие 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Другие
Киноафиша Сериалы Другие Сезоны Сезон 3
Os Outros 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 апреля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Другие»

В 3 сезоне сериала «Другие» рассказывается о том, как после гибели Сержио и аварии Марсиньо Сибеле с сыном бежит в глубинку, где скрывается под чужим именем. Их преследует подельник Сержио Таварес, жаждущий вернуть украденные из казино деньги. В горный регион переезжают инженер Роберто и его жена Марта, которая тайно встречается с соседом. Соседка Домингас, женщина с тяжёлым прошлым, конфликтует с новосёлами из-за гибели любимого животного. Братья Патрисия и Жералдо ухаживают за парализованным отцом. Местный влиятельный Маноэль вместе с делегатом Валерио охотится за землёй Домингас, где хранится её тайна. Роберто, сам того не зная, помогает Сибеле и Марсиньо, а Сибеле мучается чувством вины за то, что вместо неё сидит Ракель. Марсиньо же разрывается между желанием вновь увидеть Лоррейн и страхом подвергнуть её опасности.

Актеры 3 сезона

Адриана Эстевес
Igor Pedroso
Лазаро Рамос
Лазаро Рамос
Antonio Haddad
Педро Вагнер
Эдуардо Стерблитч
Все актеры 3 сезона

Рейтинг сериала

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Список серий 3-го сезона сериала «Другие»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Episódio 1
Сезон 3 Серия 1
9 апреля 2026
Episódio 2
Сезон 3 Серия 2
9 апреля 2026
Episódio 3
Сезон 3 Серия 3
9 апреля 2026
Episódio 4
Сезон 3 Серия 4
9 апреля 2026
Episódio 5
Сезон 3 Серия 5
16 апреля 2026
Episódio 6
Сезон 3 Серия 6
16 апреля 2026
Episódio 7
Сезон 3 Серия 7
16 апреля 2026
Episódio 8
Сезон 3 Серия 8
16 апреля 2026
Episódio 9
Сезон 3 Серия 9
23 апреля 2026
Episódio 10
Сезон 3 Серия 10
23 апреля 2026
Episódio 11
Сезон 3 Серия 11
23 апреля 2026
Episódio 12
Сезон 3 Серия 12
23 апреля 2026
График выхода всех сериалов
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