Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Таежная история 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Таежная история
Киноафиша Сериалы Таежная история Сезоны Сезон 1
Taezhnaya istoriya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Таежная история»

В 1 сезоне сериала «Таёжная история» рассказывается о чемпионке России по пятиборью Марии Светловой. Она привыкла к строгому режиму и мечтала попасть в сборную, чтобы выиграть международный турнир. Но внезапно всё рушится: её вытесняют из команды, а муж изменяет с соперницей. Потеряв опору, Мария уезжает в тайгу к деду, надеясь пережить предательство вдали от привычного мира. Однако покоя там не найти — её спортивные навыки становятся жизненно необходимыми. Вскоре героиня понимает, что оказалась в ситуации, где цена ошибки намного выше любого проигрыша на соревнованиях.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий 1-го сезона сериала «Таежная история»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2026
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2026
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 апреля 2026
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2026
График выхода всех сериалов
«Здесь я бы ничего не взял»: Галицкий признался на камеру, какие продукты в «Магните» он обходит стороной
Кладу в воду эти добавки и скорлупа слезает за 2 секунды – шеф-повар назвала три секрета варки яиц
Россиян начали массово штрафовать за туалет на даче: юрист раскрыл, где нельзя ставить «скворечник» в 2026
Хочу стереть себе память, чтобы ещё раз включить эти 3 сериала Netflix: настоящие жемчужины, затерявшиеся среди хитов типа «Ведьмака» или «Уэнсдей»
Третий сезон «Поднятия уровня» случится в 2026-м: 100% не гарантируем, но новый рекорд Джин-Ву на это намекает
Люблю грозу в конце мая – и тесты тоже: вспомните 6 фильмов СССР по кадру с дождем
«Чебурашка» уйдет на покой — а его место займет другой сказочный герой: именно этот фильм россияне ждали больше всего
«Андрюша, ты хочешь пройти тест?»: тогда ответь на 5 вопросов о «Невероятных приключениях итальянцев в России» (и вы тоже не забудьте)
«Хорошо, когда женщина есть», а когда тест – еще лучше: на 6 вопросов о песнях из кино СССР ответят лишь меломаны
«Ранчо» — не идеальная замена «Йеллоустоуну»: в этом шикарнейшем вестерне с оценкой 7.2 Костнер опять натянул ковбойские сапоги
Пересмотрела «Игру престолов» в 6 раз и только сейчас заметила, что причёска Дейенерис скрывала главный секрет сериала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше