В 1 сезоне сериала «Таёжная история» рассказывается о чемпионке России по пятиборью Марии Светловой. Она привыкла к строгому режиму и мечтала попасть в сборную, чтобы выиграть международный турнир. Но внезапно всё рушится: её вытесняют из команды, а муж изменяет с соперницей. Потеряв опору, Мария уезжает в тайгу к деду, надеясь пережить предательство вдали от привычного мира. Однако покоя там не найти — её спортивные навыки становятся жизненно необходимыми. Вскоре героиня понимает, что оказалась в ситуации, где цена ошибки намного выше любого проигрыша на соревнованиях.