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Умница 2021 - 2025 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Умница
Киноафиша Сериалы Умница Сезоны Сезон 4
HPI
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 16 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Актеры 4 сезона

Одри Флеро
Одри Флеро
Мехди Неббу
Мехди Неббу
Бруно Санчес
Бруно Санчес
Мари Денарно
Мари Денарно
Беранжер МакНис
Беранжер МакНис
Седрик Шевальме
Все актеры 4 сезона

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Умница»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Обоих сторон Recto-verso
Сезон 4 Серия 1
16 мая 2024
ИСО 8601 ISO 8601
Сезон 4 Серия 2
23 мая 2024
Пеницилл бревикомпактум Penicillium Brevicaule
Сезон 4 Серия 3
30 мая 2024
Троянский конь Cheval de Troie
Сезон 4 Серия 4
13 июня 2024
Эффект граблей L'effet râteau
Сезон 4 Серия 5
12 сентября 2024
Семиточечная божья коровка Coccinella septempunctata
Сезон 4 Серия 6
19 сентября 2024
Мозаика Mosaïque
Сезон 4 Серия 7
26 сентября 2024
Ультрафиолет Ultraviolet
Сезон 4 Серия 8
3 октября 2024
График выхода всех сериалов
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