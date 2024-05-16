Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Умница 2021 - 2025 4 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Умница
Сезоны
Сезон 4
HPI
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
16 мая 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Актеры 4 сезона
Одри Флеро
Мехди Неббу
Бруно Санчес
Мари Денарно
Беранжер МакНис
Седрик Шевальме
Все актеры 4 сезона
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.6
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Умница»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Обоих сторон
Recto-verso
Сезон 4
Серия 1
16 мая 2024
ИСО 8601
ISO 8601
Сезон 4
Серия 2
23 мая 2024
Пеницилл бревикомпактум
Penicillium Brevicaule
Сезон 4
Серия 3
30 мая 2024
Троянский конь
Cheval de Troie
Сезон 4
Серия 4
13 июня 2024
Эффект граблей
L'effet râteau
Сезон 4
Серия 5
12 сентября 2024
Семиточечная божья коровка
Coccinella septempunctata
Сезон 4
Серия 6
19 сентября 2024
Мозаика
Mosaïque
Сезон 4
Серия 7
26 сентября 2024
Ультрафиолет
Ultraviolet
Сезон 4
Серия 8
3 октября 2024
График выхода всех сериалов
Японский педикюр без дорогих паст и пудры – пяточки мягче чем у младенца за 10 минут: несите тазик и легкие носочки
Вот для чего на самом деле придуман маленький карман на джинсах: не для монет и зажигалок
Лью 9%-й уксус на туалетную бумагу и иду в ванную с хитрым видом: копеечный компресс делает всю грязную работу за меня
Семенов и Шибрагины глотают пыль: три лучших российских детектива пятилетки выбрали на IMDb – у всех рейтинг 7,2+
Без подсказки бабушки этот кино-тест не пройти: как много фильмов СССР вспомните по одной мелкой детали?
Продолжение «Кортика» и «Бронзовой птицы» видели единицы – и зря: детектив с Евстигнеевым идеален для просмотра в начале сентября
3 сезон «Ванпачмена» настолько позорище, что в США сделали свой ответ: герой этого аниме уложит Сайтаму одной правой
Лишь один российский сериал за лето получил рейтинг 8+: детектив Первого канала про эпидемию уделал НТВ и все стриминги
«Поднятие уровня в одиночку» внезапно вернулось месяц назад, а вы и не заметили: «И вот этот мусор – вместо 3 сезона?!»
«Шеф, все пропали!»: в культовых фильмах Гайдая не осталось героев – угадаете хоть 2/5 по кадру с подвохом?
Завидуй, HBO и Netflix: у 4 Sci-Fi-сериалов Apple TV каждая серия – шедевр (№1 – «Разделение», а кто еще?)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить